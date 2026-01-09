Uyuşturucu Operasyonu: İki Tutuklama

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada değişik türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Araçta yapılan aramada 11,80 gram sentetik kannabinoid, 5,87 gram metamfetamin, 12 adet extacy hap, 7,96 gram AMG hammaddesi, 7,64 gram sentetik maddeyle doldurulmuş 9 adet makaron ile 2 adet uyuşturucu kullanımına yarayan cam aparat bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç., A.B. ve M.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.B. ve M.İ. çıkarıldıkları mahkemece "Uyuşturucu Ticareti Yapma" suçundan tutuklanırken, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA