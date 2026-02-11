Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama - Son Dakika
Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama
11.02.2026 16:53
Turgutlu'da jandarma, evinde sentetik kanabinoid ve ecstasy bulan M.B.'yi tutukladı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinde ve motosikletinde 13 bin 664 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 2 ecstasy uyuşturucu hap ele geçirilip gözaltına alınan M.B. (25), tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, istihbarat ve teknik çalışma sonucunda M.B.'nin ilçede uyuşturucu sattığı belirlendi. Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle dün, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüphelinin üzeri, evi ve motosikletindeki ekiplerin aramalarında toplam 13 bin 664 peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 2 ectasy uyuşturucu hap, 2 bıçak ve suçta kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ele geçirildi. M.B., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., tutuklandı.

Kaynak: DHA

