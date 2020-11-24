Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 33 kilogram esrar ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A. isimli bir kişinin yasa dışı yollardan temin ettiği uyuşturucu maddeyi kent genelinde sokak satıcılarına dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Jandarma, şüpheli M.A'nın Esenyurt'ta ikamet ettiğini ve bağlantılı olduğu kişileri takibe aldı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeyi evde sakladığını belirleyen ekipler, adrese baskın düzenledi.

Operasyona dedektör köpek Vadi de destek verdi. Vadi'nin tepki verdiği dolap ile yatak bazasının altında 33 kilogram toz esrar,1 kilogram eroin, hassas terazi ve 13 bin 500 lira ele geçirildi.

Adreste bulunan M.A. ve S.K. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.