Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, K.Ç'nin Ortaklar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 130 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 620 lira ele geçirildi.

Daha önce Kuşadası'nda karıştığı bir başka uyuşturucu suçundan da arandığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde tutuklandı.