Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

27.02.2022 20:55

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişi, cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, K.Ç'nin Ortaklar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 130 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 620 lira ele geçirildi.

Daha önce Kuşadası'nda karıştığı bir başka uyuşturucu suçundan da arandığı belirlenen şüpheli, sevk edildiği Germencik Adliyesi'nde tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

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Uyuşturucu, Germencik, Aydın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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