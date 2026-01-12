Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis - Son Dakika
Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis

12.01.2026 17:45
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira ceza verildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 4 Mart 2025'te Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde evinde poşete gizlediği 42,82 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak A.A'nın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.A. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güncel, Adana, Ceza, Suç, Son Dakika

