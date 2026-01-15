Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
Uyuşturucu Satıcısına 15 Yıl Hapis Cezası

15.01.2026 18:24
Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 150 bin lira para cezası verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanığa, 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık S.S. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında 13 Mart 2024'te Tellidere Mahallesi'nde gece vakti otomobilinde 2 kişiye poşet içine gizlediği 24,48 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Sanığın, üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 1200 lira, evinde hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, S.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.S'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Adana

