Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Yaşam

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok

31.01.2026 17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
31.01.2026 17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Haber Videosu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Reynmen lakaplı ünlü rapçi Yusuf Aktaş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yeniden jandarma komutanlığına götürülürken gazetecilere "Bu kadar yakından çekmeye gerek yok." sözleriyle tepki gösterdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ÜNLÜ İSİMLER UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINDA

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemlerinin yapıldığı kaydedilen açıklamada, sabah saatlerinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ile Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltındaki isimler Şişli Hamidiye Etfal Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünden geçirildi.

"BU KADAR YAKINDAN ÇEKMEYE GEREK YOK"

Reynmen lakaplı ünlü rapçi Yusuf Aktaş sağlık kontrolünden sonra yeniden jandarma komutanlığına götürülürken gazetecilere tepki gösterdi. Aktaş, gülerek "Bu kadar yakından çekmeye gerek yok." dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Adam Adam:
    Yakından çekmesi için ne olmalı ? 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    gozaltindayken de cekmisler kuruyu heralde bunlarin hepsi niye siritiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
