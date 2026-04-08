Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli\'den ilk açıklama

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda ünlü isimler gözaltına alındı.

9 İSİM SERBEST KALDI

Operasyonunda gözaltına alınan Simge Sağın ve İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Melek Mosso ise hakkındaki adli kontrol talebine rağmen hâkimlikten serbest bırakıldı. İbrahim Çelikkol, Mustafa Ceceli, Deha Bilimlier, Ersay Üner, Asli Sipahi Hacısüleymanoğlu, Bengü Erden da savcılıktan direkt serbest bırakıldı.

"BU İTİBAR SUİKASTINI YAPANLARIN KİMLER OLDUĞUNUN FARKINDAYIM”

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan isimlerden olan ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli, ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. Ceceli, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: "Herkese iyi akşamlar. Gerçekten böyle bir video çekmek zorunda kaldığım için inanamıyorum. Bugün hepinizin malumu kamuoyuna yansıyan konuyla alakalı gerekli prosedürler tamamlandı ve akla, mantığa, hayale hiçbir şekilde sığmayan bu iftiralarla bir alakam olmaması sebebiyle serbestlik kararı verildi. Bu algı operasyonunu yürüten, karalama kampanyasını, itibar suikastını yapanların kimler olduğunun farkındayım ve tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağımın bilinmesini isterim. Teşekkürler."