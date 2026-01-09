Uyuşturucu Suçlusu Yakalandı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan şahsın Kütahya il sınırları içerisinde bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA