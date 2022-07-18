Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı

18.07.2022 22:57
Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

MUĞLA'nın Datça ilçesinde,  uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ilçe merkezindeki kontrollerde, lojistik teknisyeni olduğu öğrenilen 38 yaşındaki E A.'nin, Van ilinde 105 kilogram esrar maddesi ile yakalandıktan sonra yapılan yargılamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum olduğu ve bir süredir arandığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan E.A'nın, yapılan üst aramasında herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadı. Adliyeye sevk edilen  E.A., savcılık kararıyla tutuklandı.


YORUMLAR
500
Konya'da 2 mahalleye içerisi asit dolu variller bırakıldı, 20 küçükbaş yaralandı (2) Konya'da 2 mahalleye içerisi asit dolu variller bırakıldı, 20 küçükbaş yaralandı (2) Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı Çanakkale'de 32 köyde çayır tırtılına rastlandı
Kaynak: DHA

Hisarcık, Datça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:46 Konya'da büyük ihmalkarlık! Mahalleye bırakılan içi asit dolu variller 20 hayvanın yaralanmasına sebep oldu
22:01 İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü: Kuzeni Sefa Dönmez uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi
21:47 Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor: Dördüncü parti de hükümeti kuramazsa erken seçime gidilecek
21:05 Ordu'da traktörün lastiklerini yıkamak isteyen sürücü akıntıya kapıldı: Mahsur kaldığı dereden halatla kurtarıldı
20:59 Yerli otomobil Togg'da geri sayıma geçildi: Deneme üretimi için hazırlıklar başladı
20:37 Paris'te vatandaşlar 50 dakika boyunca trende mahsur kaldı! Kapılar açılınca bir sonraki durağa yürüyerek vardılar...
20:23 Doktorların uyarısı nafile! Etiyopyalılar asırlardır süren geleneğini sürdürerek çiğ et yemeye devam ediyor
19:53 KYK kredileriyle ilgili alınan karar sonrası Twitter'da gündem olan Kılıçdaroğlu'ndan hükümete gönderme: EYT yükleniyor...
18:24 KYK borçlarında enflasyon ve faiz siliniyor! Borçlu olanlar ve yeni kredi alacaklar düzenlemeden faydalanabilecek
17:51 Alparslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'ya tokat atar gibi yapması sonrası ortalığı buz kesti! Aile büyükleri şaşkınlıklarını gizleyemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 23:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement