Uyuşturucu suçundan hapis cezası bulunan şüpheli Datça'da yakalandı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ilçe merkezindeki kontrollerde, lojistik teknisyeni olduğu öğrenilen 38 yaşındaki E A.'nin, Van ilinde 105 kilogram esrar maddesi ile yakalandıktan sonra yapılan yargılamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapse mahkum olduğu ve bir süredir arandığı ortaya çıktı. Polis tarafından gözaltına alınan E.A'nın, yapılan üst aramasında herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanılmadı. Adliyeye sevk edilen E.A., savcılık kararıyla tutuklandı.