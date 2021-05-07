Son dakika! UYUŞTURUCU ŞÜPHELİSİ POLİSE, 'ZEKİ MÜREN DE BİZİ GÖREBİLECEK Mİ' DEDİ - Son Dakika

AKSARAY'da, polis denetimlerde durdurduğu otomobildeki kısıtlamayı ihlal eden 3 kişinin hareketlerinden şüphelenerek, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Afgan Omit C. (19), polise Vizontele filminde Cem Yılmaz'ın repliği Peki, Zeki Müren de bizi görebilecek mi dedi. Polis, zanlıya cevap vermedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tam kapanma nedeniyle kentin farklı yerlerinde denetim noktaları oluşturdu. Pamucak Mahallesi'ndeki kontrol noktasında 68 ACC 550 plakalı otomobili durduran polis, araçtaki Levent K (25), Yasin A. (32) ile Omit C.'ye izin belgelerini sordu. İzin belgeleri olmayan kişilerin durumundan şüphelenen polis, araçta arama yaptı. Aramada 8 gram esrar ele geçirilirken, 3 kişiye kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.

Otomobilde bulunan esrar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişiden Afganistan uyruklu Omit C., polis aracına bindirildiği sırada Vizontele filminde Cem Yılmaz'ın repliği olan Peki, Zeki Müren de bizi görebilecek mi dedi. Polisin cevap vermediği Omit C., bu kez gazetecilere dönüp, Çekme abi, sanki terörist miyiz Alt tarafı bir kısıtlamaya uymadık dedi.