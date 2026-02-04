Uyuşturucu Taciri Tekirdağ'da Yakalandı - Son Dakika
Uyuşturucu Taciri Tekirdağ'da Yakalandı

04.02.2026 10:32
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri Kapaklı'da gözaltına alındı, birçok tutuklama yapıldı.

Türkmenistan adli makamlarınca kırmızı bültenle aranan uyuşturucu taciri, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından NARVAS ihbarları doğrultusunda 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında 11 ilçenin 62 mahallesinde 163 uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 164 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan 31 şahıs olmak üzere toplam 195 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmada, Türkmenistan adli makamları tarafından uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan G.G. de yakalanarak gözaltına alındı. Sokak satıcılarından 851 gram çeşitli uyuşturucu madde, 2 bin 665 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 115 bin 205 TL ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 13 kişi, uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına karşı mücadelenin vatandaşların desteğiyle kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden, acil olmayan ihbar ve taleplerini ise 0 552 155 59 59 numaralı Whatsapp hattı üzerinden yazılı veya fotoğraflı olarak iletebileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Tekirdağ, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

