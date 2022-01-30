Uyuşturucu tacirleri, Aydın'da kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesine yüklü miktarda uyuşturucu getirmeyi hedefleyen şahıslar, yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Aydın Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ederken, başarılı bir operasyona imza attı. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler ilçesinden Çine'ye 2 şüphelinin motosiklet ile yüklü miktarda uyuşturucu getirdiğinin bilgisine ulaştı. Çine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında harekete geçen Çine Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karpuzlu Kavşağı ile Çine uygulama noktası arasında tedbir alarak geçiş yapan motosikleti ilçe girişinde durdurdu. Motosiklet üzerinde yapılan aramada farklı ebatlarda tüp içerisinde toplamda 41 gram üzerinde metamfetamin adlı kristal uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda, motosiklet üzerindeki sürücü C.A. ve İ.İ. adlı 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu kullanmak suça dahil olmak sebebiyle V. Y. ve S. G. isimli 2 şahıs da gözaltına alındı. Toplam 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslar ile ilgili adli işlem başlatıldı. - AYDIN