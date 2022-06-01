Uyuşturucu tacirleri not defteri tutmuşlar - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirleri not defteri tutmuşlar

01.06.2022 17:01
Uyuşturucu tacirleri not defteri tutmuşlar

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 2 şüphelinin adresine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 2 şüphelinin adresine polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu madde, hassas terazi ve para ele geçirilirken, zehir tacirlerinin evinde borç olarak verdikleri malların notunu tuttukları bir defter de ele geçirildi.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen U.D. ve yabancı uyruklu kadın N.C.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından, belirlenen adrese şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Borç verdikleri uyuşturucuların notunu tutmuşlar

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla evde arama yapan polis ekipleri tarafından, 90 gram metamfetamin maddesi, bir miktar esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 630 TL ve ticarette değerlendirilen bir not defteri ele geçirildi. Yapılan incelemede not defterinde borç olarak verilen uyuşturucu maddelerin çetelesinin tutulduğu ve not alındığı ortaya çıktı.

Tutuklandılar

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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