"Uyuşturucu ticareti"nden yargılanan emniyet müdürüne beraat

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla yargılanan 3. sınıf emniyet müdürü ile bir kişinin beraatine hükmedildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Zafer Ç. ve Necip Boğaçhan T. ile avukatları katıldı.

Bir önceki duruşmada savcının sunduğu mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Necip Boğaçhan T, 15 yaşından beri uyuşturucu madde kullandığını, operasyon günü araçta bulunan uyuşturucuyu satmak için değil kullanmak için yanında taşıdığını öne sürerek, "Ucuz bulduğum için yüklü miktarda aldım, daha sonra sağda solda aramayayım diye yüklü miktarda aldım." diye konuştu.

Avukatı Enes Doğrul da dava dosyasında müvekkilinin uyuşturucu ticareti yaptığına dair somut delil bulunmadığını savunarak, beraatini istedi.

Sanık Zafer Ç. de yıllarca başarıyla görev yapmış bir polis memuru olarak uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla hakim karşısında olmaktan büyük utanç duyduğunu dile getirerek, "Bu utanç bana yetti, hayatımın en büyük dersi oldu. Kesinlikle satmak gibi bir maksadım yoktu." ifadelerini kullandı.

Avukatı Ercan Dönmez ise operasyonda ele geçen uyuşturucu miktarının yasalarda belirtilen kullanım sınırı içerisinde olduğunu iddia ederek, operasyonun ardından sanıklardan alınan kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu etken maddesi çıktığını, bunun sanıkların kullanıcı olduğunu gösterdiğini ancak dosyada, durdurulan araçta ele geçen uyuşturucunun satışına yönelik bir delil olmadığını aktardı.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan beraatine hükmetti.

Olay

Manisa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Haziran'da durdurulan otomobilin sahibi İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 3. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer Ç'nin araçtan inerken çorabından çıkardığı uyuşturucu maddeyi tespit etmiş, araçta dedektör köpeği "Nmak" ile yapılan aramada, 2 kilogram skunk ile reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan 10 hap ele geçirilmişti.