Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir eve operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 4 bin 577 kullanımlık sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Operasyonda A.T.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
