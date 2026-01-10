Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Uyuşturucu Ticareti Yapan Kişi Tutuklandı

10.01.2026 22:22
Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan M.Y. tutuklandı, 100 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı.

Osmancık İlçe Jandarma Komutanlığınca, ilçede uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, şüpheli M.Y. gözaltına alındı.

M.Y'ye ait adreslerde yapılan aramada, 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Uyuşturucu, Osmancık, Güvenlik, Güncel, Çorum

