Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar
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Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar

6 saat önce

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındılar, System.String[]

Samsun'da 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikametinden 4 şahsa 3 paket halinde 1,07 gram bonzai sattığı tespit edilen K.A.'nın evinde yapılan aramada 0,03 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili K.A. gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında K.A. ile bağlantısı olduğu tespit edilen K.B. gözaltına alındı. K.B.'nin evinde yapılan aramada 2,08 gram bonzai bulundu.


Polisteki sorguları tamamlanan K.A. ve K.B. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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