Uyuşturucu üretimi yapan adam, yakalanmamak için 10. kattan atlayarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbar üzerine Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 1801. cadde üzerinde bulunan apartmanın 10'uncu katındaki daireye operasyon düzenledi.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA 10. KATTAN ATLADI

Kentin en büyük uyuşturucu üretim yeri olduğu değerlendirilen imalathaneye gelen ekipler, şüpheli Muhammet A.'nın kapıyı açması yönünde ihtarda bulundu. Şahsın kapıyı açmayıp materyalleri yok edeceğini değerlendiren polis ekipleri, eve girdi. Bu sırada polise yakalanacağını anlayan şüpheli şahıs, 10'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu fark eden polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Muhammet A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.