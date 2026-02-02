Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Aybike Acer'in ifadesine ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Aybike Acer'in ifadesine ulaşıldı

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Aybike Acer\'in ifadesine ulaşıldı
02.02.2026 17:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanan Aybike Acer, savcılıktaki ifadesinde, "Arkadaşım Gönül'ün daveti üzerine Hüseyin Köksal ile Zorlu Center isimli AVM'nin bulunduğu binanın rezidans kısmında bir araya geldik. Kral dairesine gittiğimde 6-7 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Hüseyin Köksal, Emrah Bağdatlı ve Murat Ongun isimli şahıslar da oradaydı. O dönemde bu şahısların kim olduklarını, kamuoyu tarafından tanınan kişiler olduklarını bilmiyordum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen 'uyuşturucu' ve 'fuhuş' soruşturması kapsamında tutuklanan Aybike Acer, savcılıktaki ifadesinde, uyuşturucu madde kullanmadığını, kimsenin kullanmasına aracılık etmediğini, ancak uyuşturucu madde kullanılan ortamlarda bulunduğunu söyledi.

RESTORANIN VIP ODASINDA UYUŞTURUCU

Arkadaşının doğum günü için gittiği bir restoranda uyuşturucu kullanıldığını, söz konusu kutlamanın, restoranın VIP oda olarak tabir edilen kısmında yapıldığını belirten Acer, şüphelilerden Burcu Esra Büken ve Fatma Genç'i tanıdığını kaydetti.

Acer, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının tutuklu sanığı Hüseyin Köksal'ı da tanıdığını aktararak, yaklaşık 4 yıl önce bir alışveriş merkezinde 'Gönül' isimli arkadaşıyla bir araya geldiklerini, bu ortamda Köksal'ın, kız arkadaşı ve şoförünün de bulunduğunu anlattı.

"HÜSEYİN KÖKSAL, EMRAH BAĞDATLI VE MURAT ONGUN DA ORADAYDI"

Köksal'ın bir süre sonra buradan ayrıldığını aktaran Acer, şöyle devam etti: "Aradan bir süre geçtikten sonra ilerleyen günlerde arkadaşım Gönül'ün daveti üzerine Hüseyin Köksal ile Zorlu Center isimli AVM'nin bulunduğu binanın rezidans kısmında bir araya geldik. Söz konusu kral dairesine gittiğimde 6-7 kişilik bir arkadaş grubu vardı. Arkadaşım Gönül ve benim yanı sıra Hüseyin Köksal, (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının firarisi) Emrah Bağdatlı ve (İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının tutuklu sanığı) Murat Ongun isimli şahıslar da oradaydı. Ben o dönemde bu şahısların kim olduklarını, kamuoyu tarafından tanınan kişiler olduklarını bilmiyordum. İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar sırasında her 3 şahsı televizyonda görmem üzerine bu kişilerin gerçek kimliklerini öğrendim. Buluşmada hep birlikte yemek yiyip sohbet ettikten sonra oradan ayrıldım. Devamında Emrah Bağdatlı isimli şahısla telefon üzerinden birkaç kez görüştük ve mesajlaştık. Encak Emrah ve diğer şahıslarla bir daha yüz yüze görüşmedik."

Kaynak: AA

Zorlu Center, Uyuşturucu, Güvenlik, İstanbul, Güncel, Acer, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Aybike Acer'in ifadesine ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış ABD Ticaret Bakanı Lutnick, Epstein ile akşam yemeği ayarlamış
Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı Sokak ortasında bıçaklanan 17 yaşındaki çocuk kanlar içinde binaya sığındı
Saldırı tehdidi altındaki İran’dan ABD’ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün Saldırı tehdidi altındaki İran'dan ABD'ye zeytin dalı: Trump ile aynı fikirdeyiz, yalnızca nükleer alanda anlaşmak mümkün
Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Yapay zekadan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Domenico Tedesco’dan dünyaca ünlü golcüye veto Domenico Tedesco'dan dünyaca ünlü golcüye veto
Tarkan’ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı Tarkan'ın terli havlusunu alan hayranı mutluluktan çığlık attı

17:42
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
Şampiyonluğa koşan takımı bırakıp küme düşme hattındaki ekibe gidiyor
17:28
Fatih Ürek’in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
Fatih Ürek'in ölümü sonrası çok konuşulan iddiaya hastaneden yalanlama
17:04
YRP’li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis’e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı
YRP'li Doğan Bekin, Epstein davasını Meclis'e taşıdı: Mağdur olan çocuklarımız var mı?
16:18
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG’nin işgali altındaki Haseke’ye giriş yaptı
Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik konvoyu YPG'nin işgali altındaki Haseke'ye giriş yaptı
14:38
“Epstein adasındaki Türk çocuk“ dendi, gerçek çok başka çıktı
"Epstein adasındaki Türk çocuk" dendi, gerçek çok başka çıktı
14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 18:30:50. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Aybike Acer'in ifadesine ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.