Uyuşturucuyla Mücadelede Anne Eğitimi

Sivas Yavuz Selim Ortaokulu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi personelince ailelere "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, uyuşturucu maddelerin zararları, gençlerdeki etkileri ve bu konuda ailelerin alabileceği önlemler hakkında bilgi verildi.

Narkotik polisleri tarafından ailelere, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek için nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği, anne ve babaların çocuklarıyla açık iletişim kurmalarının önemi anlatıldı.