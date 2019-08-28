Son Dakika Haberleri: Uyuşturucuyu otomobilin hava filtresine saklayan şüpheli aranıyor
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Uyuşturucuyu otomobilin hava filtresine saklayan şüpheli aranıyor

54 dakika önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanırken firari 1 kişi ise aranıyor.

Uyuşturucuyu otomobilin hava filtresine saklayan şüpheli aranıyor, System.String[]
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu taciri 1 kişi yakalanırken firari 1 kişi ise aranıyor.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri ile şüpheli bir araç Çat kavşağında kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan otomobil Uçhisar haflı mevkinde terk edilmiş bulundu. Araç içerisinden kaçan 32 yaşındaki M.U. araçtan yaklaşık 600 metre uzaklıkta saklandığı yerde yakalanırken, bir şüpheliyi ise polis ekipleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Araçta yapılan aramalarda; aracın motor bölümünde hava filtresi kutusu içerisine saklanmış 101,06 gram metamfetamin, 52,67 gram skunk ve 9,87 gram esrar geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan M.U. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken firari şüphelinin kimlik tespiti yapılarak yakalama çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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