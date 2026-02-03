Uzak Şehir'de Alya'nın Dramı - Son Dakika
Uzak Şehir'de Alya'nın Dramı

Uzak Şehir\'de Alya\'nın Dramı
03.02.2026 12:31
Alya'nın Cihan'a veda etmesi ve müzisyen Hande Mehan'ın konuk olduğu 'Uzak Şehir' yine izlenme rekorları kırdı.

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Sadakat'in planıyla Deniz'i de alıp gitmeye karar veren Alya'yı Cihan durdururken Alya'nın başı bir kez daha Boran yüzünden belaya girdi. Her sahnesiyle heyecanı katlayan diziye başarılı müzisyen Hande Mehan konuk oldu.

ALYA'DAN CİHAN'A SESSİZ VEDA

Sadakat'in teklifini mecbur olduğu için kabul eden Alya, gece TIR'a giderken Cihan'a yakalanmamak için Nare'den yardım istedi. Alya, tarlada olan Cihan'ın yanına giderek kendince onunla vedalaştı. İkilinin at üstündeki romantik anları izleyenleri duygulandırdı.

SADAKAT ALYA'YA SARILIP AĞLADI

Cihan, Nare'nin davetiyle Kaya ve Şahin'le yemeğe gittiği esnada Sadakat de Alya ve Deniz'i alıp tıra binecekleri yere getirdi. Deniz kısa süre sonra geri döneceklerini zannederken Alya, gözyaşlarına zor hakim olmaya çalıştı. Deniz'in TIR'a geçmesiyle Sadakat'in gözyaşları içinde Alya'ya yaptığı konuşma izleyenleri duygulandırdı.

CİHAN, ALYA'YI SINIRDA YAKALADI

Yemekte aldığı telefonla Alya'nın temize çıktığını öğrenen Cihan, bunu masadakilere söylemesiyle Nare, büyük şok yaşadı. Nare'den Alya'nın Deniz'le birlikte buradan gideceğini öğrenen Cihan, hemen yola çıktı ve bindikleri TIR'ı sınıra yakın bir yerde durdurdu. Kendisine isyan eden Cihan'a karşı Alya, başka çaresi kalmadığını söylerken Cihan'dan da temize çıktığını öğrendi. Tam bu esnada oraya yanında jandarmalarla Boran geldi ve Alya'yı kendisinden habersiz oğlunu kaçırmakla suçladı.

MAHKEMEDE VİDEO KAYDI BOŞ ÇIKTI!

Alya ve Boran'ın mahkeme günü geldiğinde hakim tarafları dinledi. Alya Boran ile kesinlikle evli kalmak istemediğini dile getirirdi. Mahkemeye Boran'ın vasiyeti olan video kaydı delil olarak sunulurken hakimin kaydın boş olduğunu söylemesiyle herkes büyük şok yaşadı.

EN ÇOK İZLENEN DİZİ YİNE UZAK ŞEHİR

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen 'Uzak Şehir', bu hafta da yine 1 numarada yer aldı. Total izleyici grubunda 13,48 reyting 36,26 izlenme payı, AB kategorisinde 10,17 reyting 31,42 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 13,06 reyting ve yüzde 33,79 izlenme payı alan dizi tüm kategorilerde gecenin lideri oldu.

AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir' yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D'de.

Kaynak: DHA

