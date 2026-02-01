Uzak Şehir Oyuncularından Kaymakam\'a Ziyaret

KANAL D ekranlarında yayınlanan ve çekimleri Midyat'ta gerçekleştirilen, reyting rekorları kıran 'Uzak Şehir' dizisinin oyuncuları, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Yayınlandığı ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, elde ettiği yüksek reyting başarısıyla dikkat çekerken, Midyat'ın, Mardin'in ve bölgenin turizmine dolaylı olarak büyük katkılar sunuyor. Dizi sayesinde tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Midyat ile Mardin genelindeki köyler, Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizide 'Albora' ismiyle yer alan mahalle, doğal yapısı ve otantik dokusuyla çekimlerin merkezi konumunda bulunuyor. Dizi ekibi, yalnızca bölgenin tanıtımına katkı sunmakla kalmadı, aynı zamanda eğitime destek çalışmalarıyla da takdir topladı. Dizi ekibi, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaymakam Kaya dizi oyuncularına, ilçeye, bölge turizmine ve eğitime sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Dizi oyuncuları ise Midyat'ta bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, bölge halkının ilgisi ve misafirperverliğinden övgüyle söz etti.