Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2) - Son Dakika

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Uzaklaştırma kararı bulunan eşinin başından vurduğu Vildan, yaşam mücadelesini kaybetti (2)
6 saat önce
TOPRAĞA VERİLDİKarabük'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınıp, Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:41 Kaynak: DHA
TOPRAĞA VERİLDİ
Karabük'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşinin tabancayla başından vurduğu Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, hastane morgundan alınıp, Esentepe Yeşil Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın ailesi ve yakınları katıldı. Vildan Akkaya Yılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 5000 Evler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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