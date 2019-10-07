Uzandı Vadisi turizme kazandırılacak

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Uzandı Vadisi'nin yapılacak parkurla turizme kazandırılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şimşek, ildeki turizm potansiyelinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi için protokol üyeleriyle Uzandı Vadisi'nde doğa yürüyüşü yaptı.

Yeşilburç köyünden başlayan ve merkez Paşa Bağları'na kadar uzanan yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşte Şimşek, yapılacak çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol'den bilgi aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Şimşek, Niğde'nin keşfedilmemiş doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti.

Kimsenin bilmediği doğal güzelliklerin keşfedilmeyi beklediğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yürüyüşle bu muhteşem güzellikleri yerinde görme fırsatı bulduk. Yeşilburç köyü içerisinden başlatmayı planladığımız parkurda, insanlar, tarihe tanıklık etmiş mimarileri yakından görme fırsatı bulacak. Yine köyün vadiye bakan kısmına bir seyir tepesi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yüzlerce çeşit bitki türüne ev sahipliği yapan vadideki şifa kaynağı olarak tanımlanan 'Muca' isminde bir kaynak bulunuyor. Bu kaynağın etrafında oluşan çamurun şifalı olduğu iddia ediliyor. Yöre halkı da bu inanca sahipler. Tabi ki İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz bu konuda geniş çaplı bir araştırma yapacak. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla ilimizin ve özellikle bu bölgenin turizm potansiyelini gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. Yürüyüş parkurunun tamamlanmasıyla bölge turizmine önemli bir katkı sağlanacağını düşünüyorum."

Vali Yılmaz Şimşek'e yürüyüşünde, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Küçüktuna, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri ile bölge halkı eşlik etti.