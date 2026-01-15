Uzay Kongresi İçin Toplantı

(ANKARA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Uluslararası Uzay Federasyonu Genel Sekreteri Christian Feichtinger ile Bakanlık'ta bir araya geldi. Görüşmede ülkemizin 5-9 Ekim 2026'da Antalya'da ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi çalışmaları ele alındı.