Uzaya Gidecekler" Kalplerine Dikkat Etsinler! - Son Dakika

Uzay'a yolculuk planı yapıyorsanız bu haber sizin için!

University of Texas Southwestern Medical Center ve Texas Health Presbyterian Dallas'tan astronot kalbi haberi.

Kalbinizin küçülmesine hazır mısınız?

Evet bu yeni habere göre Mars'a yapılacak uzun süreli yolculukta her ne kadar sağlıklı kalırsanız kalın kalbiniz yerçekimsiz bu yolculukta değişime uğrayacak.

Araştırma sonuçları Circulation dergisinde yayınlandıktan sonra kulaktan kulağa dolaşan konu Scott Kelly'nin 2015-2016 yılları arasında Uluslararası Uzay İstayonu'nda geçirdiği bir yıl içinde kalbinin ne kadar küçüldüğü...

İnsan vücudu aşırı bir ayak uydurma sürecine giriyor ister istemez bu yeni ortama, mesela astronotların kafalarının şiştiği, gözlerinin yumulduğu, bacaklarının ve kemiklerinin büzüldüğünü filan duymuşsunuzdur.

SAĞLIĞINDA NEGATİF ETKİ YOK!

Kalbinin boyutlarındaki değişiklik ne hikmetse sağlığına negatif etkide bulunmamış.

Yerçekimi kaybolunca kalp Dünya üzerindeki kadar pompalama yapma gereği duymuyor ve diğer kaslar gibi kalpte de az kullanılmaktan doğan bir hamlık oluşuyor.

Şimdilik kalp küçülmesi Mars görevlerinde problem olarak görülmüyor ancak eğer herhangi bir hastalık, yaralanma sonucunda veya egzersiz yapmalarına engel olacak bir problem çıkarsa küçük bir kalp Mars'a ayak atar atmaz baş dönmesi ve baygınlık gibi yan etkilerle karşılaşmaları kaçınılmaz olabilir.

NASA'ya astronotların kalp sağlığını ayakta tutacak yeni spor faaliyetleri çalışmalarında başarılar dileyerek yazımızı bitiriyorum.