Uzaya Yollanacak İkinci Mesaj (Belaya Davetiye)
1 saat önce
Nasa, geçmişte uzaya medeniyetimizi anlatan altın plak göndermişti.
Nasa, geçmişte uzaya medeniyetimizi anlatan altın plak göndermişti. Şimdi yine bir uzaya mesaj yollama fikri var. Ama bu büyük bir hata olabilir. Durduk yere belaya davetiye mi çıkarıyoruz? Dünya dışı zeki varlıklar bize saldırır mı? Herkese iyi seyirler dilerim.
Saygılarımla
İlhan Berat Yılmam
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 08:22 Kaynak: Youtube
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