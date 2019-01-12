Uzaya Yollanacak İkinci Mesaj (Belaya Davetiye)

Nasa, geçmişte uzaya medeniyetimizi anlatan altın plak göndermişti.

Nasa, geçmişte uzaya medeniyetimizi anlatan altın plak göndermişti. Şimdi yine bir uzaya mesaj yollama fikri var. Ama bu büyük bir hata olabilir. Durduk yere belaya davetiye mi çıkarıyoruz? Dünya dışı zeki varlıklar bize saldırır mı? Herkese iyi seyirler dilerim.



Saygılarımla



İlhan Berat Yılmam

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