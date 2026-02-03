Uzayda Kelebek Hayata Döndü

CHONGQİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Chongqing Üniversitesi'nden araştırmacılar, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, bir kelebeğin Dünya yörüngesinde seyrederken kozasından başarıyla çıktığını ve bunun, uzayın zorlu mikro yerçekimi ortamında biyolojik yaşamın hayatta kalmasına ilişkin önemli veriler sağladığını duyurdu.

Kelebek kozasının, üniversitenin araştırma ekibi tarafından geliştirilen küçük ölçekli deneysel bir uzay ekosistemi yükü içine yerleştirildiği ve 13 Aralık 2025'te Kuaizhou-11 Y8 taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildiği belirtildi.