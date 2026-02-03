Uzayda Kelebek Hayata Döndü - Son Dakika
Uzayda Kelebek Hayata Döndü

Uzayda Kelebek Hayata Döndü
03.02.2026 14:56
Çinli araştırmacılar, bir kelebeğin uzayda kozasından başarıyla çıktığını duyurdu.

CHONGQİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Chongqing Üniversitesi'nden araştırmacılar, pazartesi günü yaptıkları açıklamada, bir kelebeğin Dünya yörüngesinde seyrederken kozasından başarıyla çıktığını ve bunun, uzayın zorlu mikro yerçekimi ortamında biyolojik yaşamın hayatta kalmasına ilişkin önemli veriler sağladığını duyurdu.

Kelebek kozasının, üniversitenin araştırma ekibi tarafından geliştirilen küçük ölçekli deneysel bir uzay ekosistemi yükü içine yerleştirildiği ve 13 Aralık 2025'te Kuaizhou-11 Y8 taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

