Uzayda Olmak Bana Kozmik Bir His Verdi" - Son Dakika

HUPALUPAEXPO tarafından Metropol İstanbul içinde 2.300 metrekare büyüklüğünde alana kurulan NASA Uzay Sergisi, astronot Andre Kuipers'i ağırladı.

Avrupa Uzay Ajansı ESA astronotu olan Kuipers basın toplantısında şunları söyledi:

"İnsanlı ya da insansız uzay uçuşları sıklaşacak. 2030'dan önce insanlar Ay'a yeniden gidecek."

"Uzaydan Dünya'yı görmek inanılmaz bir deneyimdi. Uzayda olmak mükemmeldi. Bunu iki kez deneyim ettim."

UUİ FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

"Uluslararası Uzay İstasyonu futbol sahası kadar büyük bir yer."

"Yerçekimsiz ortamda uçtuğunuz için kaslarını kullanamıyorsunuz. O yüzden sürekli spor yaparız uzayda."

"En güzel şey pencereden dışarı bakmaktı."

"Şanlıysanız kuzey ışıklarını görüyorsunuz."

"Mars'a gitmek isterim. Mars'ta yaşamla ilgili diyebileceğim, hiçbir zaman asla demeyin."

"Dünya'yı, diğer gezegenleri, bir kuyruklu yıldızı ve yıldızlarla dolu gökyüzünü uzaydan görmek, çok daha büyük bir şeyin parçası olduğumuzu anlamamı sağladı. Bana kozmik bir his verdi."