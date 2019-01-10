Son Dakika Haberleri: Uzayın Derinliklerinde Radyo Sinyali Tespit Edildi

Uzayın Derinliklerinde Radyo Sinyali Tespit Edildi

1 saat önce

Gök bilimciler uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini bildirdi.

Uzayın Derinliklerinde Radyo Sinyali Tespit Edildi, System.String[]
Gök bilimciler uzayın derinliklerinden gelen tekrarlı radyo sinyalleri tespit ettiklerini bildirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Kanada'daki British Columbia Üniversitesinden bilim adamları, yaklaşık 1,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen radyo sinyalleri saptadı.

Sinyallerin, Okanagan Vadisi'ndeki CHIME (Kanada Hidrojen Yoğunluğu Haritalama Deneyi) isimli radyo teleskobuyla tespit edildiği belirtildi.

British Columbia Üniversitesinden astrofizikçi Ingrid Stairs, uzayın derinliklerinde bu dalgalardan daha fazla olabileceğini ifade ederek daha fazla kaynak saptadıkça bu sinyallerin nereden geldiği ve bunlara neyin sebep olduğuyla ilgili daha fazla bilgiye sahip olunabileceğini dile getirdi.

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:21 Kaynak: AA

Kanada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Topu Oynarken Okulların Tatil Olduğunu Öğrenen Öğrenciler Büyük Sevinç Yaşadı Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına Kılıçdaroğlu'ndan Çok Konuşulacak Yorum: İstifa Etmesine Gerek Yok

Star TV, Kaçma Birader Filmindeki Atatürk ve Anıtkabir Repliklerini Sansürledi Narkotik Baskınında 9 Yaşındaki Çocuğuna Pencereden Uyuşturucuları Attıran Kadın, Polisi İsyan Ettirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:09:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzayın Derinliklerinde Radyo Sinyali Tespit Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]