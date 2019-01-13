Uzel Traktör"Ün Eski Çalışanlarından Fabrika Önünde Tazminat Protestosu

2008 yılında üretimi tamamen durduran Uzel Traktör Fabrikası çalışanları 11 senedir tazminatlarını alamadıklarını belirterek fabrika önünde eylem yaptı.





2008 yılında üretimi tamamen durduran Uzel Traktör Fabrikası çalışanları 11 senedir tazminatlarını alamadıklarını belirterek fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika önünde toplanan grup "11 yıl oldu. Tazminatlarımızı alamadık. Sadaka değil alınterimizi istiyoruz. Alacağız" yazılı pankart açarak, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Tazminat hakkımız söke söke alırız" sloganları attı.



Grup adına basına açıklaması yapan fabrikanın eski çalışanlarından Suat Bektaş, "On bir yıldır alamadığımız tazminatlarımızı ve beş aylık maaşlarımız burada duruyor. Biz bunları istiyoruz, sadaka istemiyoruz. Çoluk çocuğumuzun hakkını istiyoruz. Devlet büyükleri de artık lütfen kulaklarını açsın, bu konuya eğilsinler" dedi.







"İKİ ARKADAŞIMIZ İNTİHAR ETTİ"



İki arkadaşlarının intihar ettiğini söyleyen Bektaş, "Bunun sorumlusu kim? Bu kadar insanın vebalini kim taşıyacak? Biz bunu sormak istiyoruz. Biz kimseden sadaka istemiyoruz. Yuvalarımız yıkıldı. Eşi kansere yakalananlar oldu. Üzüntüden kendisi kansere yakalanan oldu. Bu kadar vurdumduymazlık olmaz." şeklinde konuştu. - İstanbul

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