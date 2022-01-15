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Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi - Son Dakika

Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi

15.01.2022 16:04

Antalya'da bir işçinin, üzeri kirli olduğu için işvereninin aracının bagajında yolculuk yaptığı anlar tepki toplamıştı. Patronunun böyle bir zorlama yapmadığı, işçinin kendi isteği ile bagaja bindiği öğrenilirken; inşaat şirketi sahibine araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira ceza verildi.

Gazipaşa ilçesinde Şehit Ast. Kd. Üçvş. Süleyman Gür Bulvarı'ndaki yapı market önünde, çarşamba günü saat 16.00 sıralarında işverenin, çalışanını otomobilin bagajında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

BAGAJDA YOLCULUK YAPTI

Görüntülerde, inşaatlarda boya işi yapan işveren, otomobiliyle bulvardaki yapı marketin önünde durdu. Sürücü otomobilinden inerken, çalışanı ise bagajdan çıktı. Yapı marketten ayakkabı alıp çıkan kişi ve işçisi tekrar otomobile yöneldi. İşçi yine bagaja bindi. Bulvardaki bir kişi ise işçinin girdiği bagajın kapağını kapatmasına yardım etti. O anlar ayrıca güvenlik kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Savcılık talimatıyla kamera kayıtlarını inceleyen Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işveren ve işçiye ulaştı. Polis merkezinde ifadeleri alınan ve isimleri açıklanmayan bu kişilerin akraba olduğu belirtildi. İşveren ile işçi ifadesinde şikayetçi olmadıklarını belirtti.

PARA CEZASI KESİLDİ

İşverene Trafik Tescil Büro Amirliği tarafından araç dışında yolcu taşımaktan 1665 lira para cezası kesildi.

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Hisarcık, Gazipaşa, Tragger, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi - Son Dakika
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