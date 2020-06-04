Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı - Son Dakika

Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı

Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı Cem Vakfı Sivas Şube başkanı Ünal Karataş, üzerinde gezinirken fark ettiği keneyi cam bir kavanoza koyarak doğaya bıraksa da, vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı Cem Vakfı Sivas Şube başkanı Ünal Karataş, üzerinde gezinirken fark...

Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı

Cem Vakfı Sivas Şube başkanı Ünal Karataş, üzerinde gezinirken fark ettiği keneyi cam bir kavanoza koyarak doğaya bıraksa da, vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı

SİVAS - Cem Vakfı Sivas Şube başkanı Ünal Karataş, üzerinde gezinirken fark ettiği keneyi cam bir kavanoza koyarak doğaya bıraksa da, vatandaşları kene tehlikesine karşı uyardı.

Sivas Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karataş, gün içerisinde yaptığı doğa yürüyüşünün ardından dinlenmek için uzandığı esnada üzerinde kene gezindiğini fark etti.

Üzerinde gezinen keneyi kendisine zarar vermeden yakalayan Karataş, keneyi cam bir kavanoz içerisine muhafaza edip, yerleşim yerlerinden uzakta doğaya bıraktı. Karataş, keneyi doğaya bırakmasına rağmen vatandaşları kene tehlikesi konusunda uyardı.

"Uzandığım sırada yüzümde hissettim"

Keneyi dinlenmek için uzandığında yüzünde fark ettiğini belirten Karataş, "Bizde herkes gibi pandemi sürecini temastan uzak sosyal mesafe kurallara uyarak evde geçirdik. Yeni normalleşme süreciyle de evlerimiz de sıkıldığımız için kendimizi doğaya bırakalım dedik. Doğa yürüyüşü yaparken muhtemelen orada bu küçük dostumuz bize misafir olmak istemiş. Eve gelip dinlendiğim sırada üzerimde yüzüme geldiğini fark ettim. Tabi o anda ben bunu fark edince elimle refleks yaparak onu üzerimden düşürüp bir cam şişe içerisine koydum " dedi.

Keneyi doğaya bıraktı, sinek dahi öldürmüyor

Yakaladığı kenenin fotoğrafını bir akademisyene teyit ettirdikten sonra, takipçilerini kene tehdidine karşı uyarmak için sosyal medyada paylaştığını belirten Karataş, "Beni tutmadığı için biraz rahattım çünkü üzerimden çıkarmadım. Zaten tuttuğunda da bırakmayan bir hayvanmış. O şekilde olduğu için de biraz rahattım. Tabi öldüremedim. Ben evimde küçük bir sineği dahi gördüğümde, beni rahatsız ettiğinde camı açıp gitmesini salıyorum. Keneyi bulduktan ertesi gün götürüp doğaya bırakmak istedim ama tabi ki öncelikle sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu küçük dostumuzun da sahasını işgal ettiğimizde bize misafir olabileceğini göstermek istedim, nasıl ki bizlerde onlara misafir olabiliyorsak" dedi.

İl dışından gelecek vatandaşlara kene uyarısı

İl dışından Sivas'a gelecek vatandaşların keneye karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirten Karataş, "Sivas'ın coğrafyasında ve ülkenin coğrafyasında da kene vakalarında özellikle yaz aylarında bir artış gözüküyor. Özellikle gurbetten gelen, sılayı rahim yapan hemşehrilerimiz ve büyük şehirden gelen hemşehrilerimiz Sivas'ın ilçe ve köylerine akın ediyor. Ben bu süreçte de bu vatandaşlarımızın özellikle Korona vakalarından sonra kene vakarında da artış yaşanmaması için dikkatli olmalarını istedim. Bu sebeple de bu paylaşımı yaptım" dedi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının, Korona ile benzerlik gösteren belirtileri olduğunu vurgulayan Karataş, vatandaşların doğada açık renkli giysiler giymesini tavsiye etti."Yüksek ateş, halsizlik, bulantı, kusma gibi durumlar Covid 19 hastalığıyla benzerlik gösterdiği için takibinin iyi yapılması gerekiyor. Özellikle Sivas'ın coğrafyası dağıyla, tepesiyle gerçekten güzel bir tabiata sahip ve bu da insanları cezp ediyor. Mesire alanları, doğal gölleri, kayalıkları, ırmak kenarları gibi cezp eden zenginlikleri bu bölgelere rağbet oluşturuyor. Bu sebeple de en azından vatandaşlarımızın kenelerden korunmak için açık renkli giysiler giymesini, pantolon paçalarını çorapların içine sokmasını, eve geldiklerinde üzerlerini kontrol etmeleri gerekli. Kene tehlikesine farkındalık oluşturmak adına sosyal medya hesabımdan yaşadıklarımı paylaşma gereği hissettim ve kenelere de dikkat çekmek istedim "şeklinde konuştu.

Yaz ayında tüm vatandaşların kene konusunda dikkatli olmasını ve önemler almasını dile getiren Karataş, vatandaşlara sağlıklı bir yaz dönemi dileğin de bulundu.

Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı

Cem Vakfı, Karataş, Sivas, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 10:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Üzerinde gezinirken yakaladığı keneyi, doğaya bıraktı - Son Dakika

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