Son Dakika › Güncel › Üzerine demir merdiven düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üzerine demir merdiven düşen işçi hayatını kaybetti
28 dakika önce
MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, soğuk hava deposunda tadilat yapan işçi Mustafa Arıkan (53), üzerine demir merdivenin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
MERSİN'in Akdeniz ilçesinde, soğuk hava deposunda tadilat yapan işçi Mustafa Arıkan (53), üzerine demir merdivenin düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Evci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir soğuk hava deposunda tadilat sırasında Mustafa Arıkan'ın üzerine demir merdiven düştü. Merdivenin altında kalan Arıkan ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Arıkan, Tarsus'ta kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:58 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 786 arttı İstanbul Tabip Odası Üyesi Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren kadının ifadesi: Defalarca 'Anne yapma' diye yalvardı