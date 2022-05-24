ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika
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ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI

24.05.2022 16:04

BOLU'da, inşaatta çalıştığı sırada üzerine demir profil düşen işçi Ali Güllü (56) yaralandı.

BOLU'da, inşaatta çalıştığı sırada üzerine demir profil düşen işçi Ali Güllü (56) yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Borazanlar Mahallesi 437 Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta işçi olarak çalışan Ali Güllü'nün üzerine demir profil düştü. Olayı fark eden Güllü'nün mesai arkadaşları durumu 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalede bulundu. Ali Güllü, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI
ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI
ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI
ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI

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Kaynak: DHA

Güllü, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜZERİNE DEMİR PROFİL DÜŞEN İNŞAAT İŞÇİSİ YARALANDI - Son Dakika
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