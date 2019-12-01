Üzerine kale direği düşen öğrenci yaşam mücadelesi veriyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde okulun bahçesinde oyun oynayan ortaokul öğrencisi, başına kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede kursa gittiği başka okuldan arkadaşlarıyla birlikte bir okulun bahçesine giden 11 yaşındaki Boran Aydın burada oyun oynadığı sırada başına kale direği devrildi. Olay yerine çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde kan izlerine rastlayan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.



Çevre sakinlerinden Seyithan Aydın, olayı arkadaşının kendisini telefonla araması sonucu öğrendiğini belirterek, "Arkadaşım telefonla beni aradı. Bana Çağlayan'da çocuğun başına direk düştü dedi. Bende daha sonra buraya geldim. Öğrendiğim kadarıyla burada oyun oynarken ayağına file takılmış, direkte kafasına düşmüş. Kafasından çok kan akmış, daha sonra da ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi. - TRABZON