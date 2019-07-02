Üzerine televizyon devrilen 3 yaşındaki çocuk öldü
1 saat önce
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde devrilen televizyonun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:56 Kaynak: AA
'ın Ergani
ilçesinde devrilen televizyonun altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'ndeki evlerinde üzerine televizyon devrilen Zeynep Aslan
(3) ağır yaralandı.
Aslan, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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