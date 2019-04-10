Son Dakika Haberleri: Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu (3)

Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu (3)

17 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİTunceli'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Örenkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu (3), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Örenkaya köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Taner, annesi Huriye, kardeşleri Engin ve Eren Kır ile yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Huriye Kır, "Boylarına kurban olayım. Çiçeğim benim, çiçekler soldu" diyerek, gözyaşı döktü.

Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mahmut Kır, Örenkaya köyünde toprağa verildi. 

Selçuk BAŞAR- Bilge AVCI/GİRESUN,

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:13 Kaynak: DHA
Giresun, Güncel
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