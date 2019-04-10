Uzman Çavuş, Arkadaşının Silahının Kazara Ateş Almasıyla Şehit Oldu (3)

TOPRAĞA VERİLDİ Tunceli
'nin Nazımiye ilçesinde, arkadaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Jandarma
Uzman Çavuş Mahmut Kır için memleketi Giresun
'un Tirebolu
ilçesine bağlı Örenkaya
köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Taner, annesi Huriye
, kardeşleri Engin ve Eren Kır ile yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu
, AK Parti
Giresun Milletvekili Kadir Aydın
, Trabzon
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan Huriye Kır, "Boylarına kurban olayım. Çiçeğim benim, çiçekler soldu" diyerek, gözyaşı döktü.
Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Uzman Çavuş Mahmut Kır, Örenkaya köyünde toprağa verildi. Selçuk
BAŞAR- Bilge AVCI/GİRESUN,