Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde uzman çavuş, beylik silahı ile eşini vurup intihar etti.

Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde uzman çavuş, beylik silahı ile eşini vurup intihar etti.

Olay, Ekinözü ilçesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 2 ay önce Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığına atanan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Delibaşı mesaisine gitmedi. Telefonuna da ulaşamayan mesai arkadaşları, kontrol etmek için Delibaşı'nın Mimar Sinan Caddesi'ndeki evine gitti. İçeri giren jandarma ve polisler, Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ve eşi Münevver Delibaşı'nı kanlar içinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin kafalarından tabanca ile vurularak yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. Yapılan ilk incelemeye göre Uzman Çavuş Delibaşı'nın cinnet getirerek beylik silahı ile eşini öldürdüğü ve ardından aynı silahla intihar ettiği değerlendirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Çiftin çocuklarının ise tatil dolayısıyla Kahramanmaraş'ta akraba ziyaretinde olduğu öğrenildi.

Yozgat nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Yasin Delibaşı ile Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı eşi Münevver Delibaşı'nın cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:11 Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Ekinözü, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu! Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü Kadıköy can pazarı! Tekne devrildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:25:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzman çavuş eşini öldürüp intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]