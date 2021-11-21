Üye Girişi
Uzmanı soğuk algınlığından korunmanın yollarını anlattı - Son Dakika

Uzmanı soğuk algınlığından korunmanın yollarını anlattı

21.11.2021 12:12
Uzmanı soğuk algınlığından korunmanın yollarını anlattı

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte grip ve soğuk algınlığı salgını artmaya başladı.

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte grip ve soğuk algınlığı salgını artmaya başladı. Enfeksiyonlardan korunmak için neler tüketilmesi gerektiği konusunda bilgi veren Uzman Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, "Kış mevsiminde soğuk algınlığından korunmak için A, C ve E vitaminlerinden zengin havuç, brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi kış sebzelerinin yanı sıra kış meyvelerinden elma, armut, nar, portakal, kivi, mandalina gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. D vitamini, kış mevsiminde bağışıklık sistemi açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak bilinçsiz kullanılan ürünler istenmeyen yan etkilere neden olabilir" dedi.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ev ve kapalı alanlarda geçirilen vakit artarken, bunun sonucu olarak fiziksel aktivite de azalıyor. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle hastalıklara yakalanma riski de artıyor. Soğuk algınlığı ve grip salgınlarından korunmak için neler tüketilmesi gerektiğini anlatan Uzman Diyetisyen Tuğçe Yılmaz, "Soğukların başladığı şu günlerde kilo sorunu yeniden gündeme geldi. Unutulmamalıdır ki, kış ayları yıl içerisinde kilo alma riskinin en fazla olduğu zamanlardır. Bunun elbette birçok sebebi bulunuyor. Öncelikle olumsuz hava koşulları nedeniyle evlerde ve kapalı alanlarda geçirdiğimiz zaman artıyor. Bu da ister istemez daha hareketsiz günler anlamına geliyor. İkincisi ise kışa özgü yemekler yeniden gündeme geliyor. Yaz sıcağında ne kadar meyve-sebze ağırlıklı hafif beslenme ihtiyacı öne çıkıyorsa, soğuk günlerde de o denli yüksek kalorili beslenme tercihi ağır basıyor. Bu da yıl içerisinde en fazla kilo alımının ister istemez kış aylarında yaşanmasına yol açıyor. İlkbaharda yazılı ve görsel medyada 'plajlar için fazla kiloları vermeye yarayacak tüyolar' içeren yazıların sıklaşması bu yüzden boşuna değildir. Çünkü kışın bilinçsizce sergilenen beslenme tarzları, üç beş ayda ciddi kilo alımları ile sonuçlanmakta ama aynı kilolar aynı sürede geri verilememektedir. Bu açıdan bakıldığında ilkbaharda yayınlanan kilo verme yazılarına da fazla güvenmemek yerinde olacaktır. Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim; sonradan kilo vermekle uğraşmak yerine kış aylarında izleyeceğimiz ölçülü, sağlıklı beslenme ile normal kilomuzu korumak ya da varsa fazla kilolarımızı vermek kendimize yapacağımız en büyük iyiliktir" diye konuştu.

Meyve ve sebzelerin önemine dikkat çeken Yılmaz, "Kış mevsiminde soğuk algınlığından korunmak için A, C ve E vitaminlerinden zengin besinleri günlük beslenme programımızda bulundurmamızda fayda var. Havuç, brokoli, ıspanak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi kış sebzelerinin yanı sıra kış meyvelerinden elma, armut, nar, portakal, kivi, mandalina, gibi meyvelerin tüketimi önemlidir. Yiyeceğiniz herşeyi önceden tabağa koymalısınız. Bu ne kadar tüketeceğinizi görmenizi sağlar. Sağlıklı tabak modelini benimsemelisiniz. Sağlıklı tabak modeline göre tabağın yarısı mevsim sebzeleri ve tam tahıl ürünlerinden oluşmalıdır. Kalan yarısında ise meyveler, yüksek proteinli gıdalar (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar, vb.) ve süt ürünleri (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) yer almalıdır. Paketli ürünleri, hazır sos, cips gibi aşırı tuz içeren besinleri, beyaz ekmek ve diğer hamur işleri, şekerli yiyecek ve içecekler, işlenmiş et ürünleri, fast food gibi besinleri evinizden uzak tutun" ifadelerini kullandı.

"D vitamini kış mevsiminde bağışıklık sistemi açısından önemli bir yere sahiptir"

D vitamininin bağışıklık sistemi açısından önemli bir yere sahip olduğuna vurgu yapan Yılmaz, "D vitamini kış mevsiminde bağışıklık sistemi açısından önemli bir yere sahiptir. Balık, D vitamini, beyin fonksiyonlarının gelişimi için gerekli çoklu doymamış yağ asitleri (omega 3), kalsiyum, fosfor, selenyum, iyot mineralleri ve E vitamini içerir. Bu nedenle kış aylarında haftada 2-3 kez balık, D vitamini bakımından zenginleştirilmiş az yağlı süt tercih edilebilir. Kuru ve soğuk hava su içme isteğini azaltabilir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin (zararlı öğeler) atılması,

vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır. Günlük 2-2.5 litre su içilmelidir" dedi.

"Spor yapmak sadece fiziğimize değil, ruhsal durumumuza da iyi gelecektir"

Düzenli spor yapmanın etkilerinden de bahseden Yılmaz, "Hayatımıza düzenli sporu eklemeliyiz. Spor yapmak

sadece fiziğimize değil, ruhsal durumumuza da iyi gelecektir. Haftada 3-4 gün dışarda yürüyüş ya da evde internette bulabileceğiniz ciddi egzersiz programlarını uygulayın. Hayatınıza girecek spor aktiviteleri kilo veriminin

hızlanması, bağışıklık sisteminizin güçlenmesi ve sağlık durumunuzun iyileşmesine yardımcı olacaktır" dedi.

"Bilinçsiz kullanılan ürünler istenmeyen yan etkilere neden olabilir"

Yılmaz, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için besin takviyeleri ve bitkisel ilaçlara yönelim oldu. Ancak bunun da kesinlikle bilinçli yapılması gerekmektedir. Bilinçsiz kullanılan ürünler istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Örneğin A vitaminin fazla kullanımı karaciğer rahatsızlığına neden olurken, aşırı C vitamini böbrek taşı ve mide rahatsızlıklarında rol oynamaktadır. Bu nedenle doktor kontrollü besin takviyesi kullanımı çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Uzmanı soğuk algınlığından korunmanın yollarını anlattı

Tuğçe Yılmaz, Diyetisyen, Havuç, Grip, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzmanı soğuk algınlığından korunmanın yollarını anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti 10:30 Anne kız birbirleriyle yarışıyorlar! Deren Talu, doğum gününde giydiği kıyafetle mest etti Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim 09:15 Karamollaoğlu'ndan Beştepe'deki zirve hakkında yeni açıklama: Erdoğan, Cumhur İttifakı'na davet etti, kabul etmedim Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı 23:32 Şoförü milyonluk araca çarpan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu hiç oralı bile olmadı
Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? 15:32 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı? İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi 14:46 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! 14:10 Boji'nin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!
Bahar Candan karakolluk oldu 13:22 Bahar Candan karakolluk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti 11:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı davayı geri çekti

Son Dakika Haberleri
13:12 Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan
12:52 Son Dakika! Libya'da 2 yıldır alıkonuluyorlardı! 7 Türk vatandaşı, MİT ve Katar'ın ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
12:50 Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Haberler.com'a anlamlı ödül
12:49 Son Dakika: 6-12 Kasım'da her 100 binde en çok vaka artışı gösteren illerimiz belli oldu! İşte o liste
12:21 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın yapılacak! Masada ekonomi ve salgın başlıklı 5 önemli başlık var
11:45 Şaşkınlık yaratan ölüm! Yere yığılan adam kan kustu, görenler yolunu değiştirdi
11:34 Hastanede "Doktor selamımı almadı" krizi! Ortalık bir anda birbirine girdi
11:28 Son Dakika: Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında: Felç riski yok, beyin damar tıkanıklığı şüphesiyle gözetimde
11:21 Genç modelin sır ölümü! Vücudunda hiç iz yok, cinsel saldırıdan şüpheleniliyor
11:07 Telefondan hipnotize edip 4 milyon lira dolandırdı! Kod adı ''Bay hipnotize'' son vurgununda kıskıvrak yakalandı
Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan Ekonomist Özgür Demirtaş, Binali Yıldırım'ın enflasyon yorumuna tepki gösterdi: Saçma sapan         
13:12
Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu         
10:27
Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı         
09:12
Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!         
16:16
Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi         
14:52
Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım         
14:12
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak         
13:32
Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi Vatandaşa "Muhalefet, iktidara gelirse ekonomiye çare olur mu?" diye soruldu! Yüzde 55'i "Çözemez" cevabını verdi         
13:14
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı         
11:14
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
10:55
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2021 13:21:00. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanı soğuk algınlığından korunmanın yollarını anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement