Üye Girişi
UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI - Son Dakika

UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI

07.06.2021 10:54

Hayallerin ve kariyer hedeflerinin değişebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Kılıç, öğrencilere 'doğru kariyer' tüyoları verdi.

Hayallerin ve kariyer hedeflerinin değişebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Kılıç, öğrencilere 'doğru kariyer' tüyoları verdi. Akademik başarı yanında deneyimleyerek öğrenmenin çok önemli olduğunu belirten Kılıç, 'Kendini tanıma, sürekli öğrenme ve öğrendiğini hayata geçirme becerisi oldukça önemli. Doğru bir kariyer için öğrenci öğrenme sorumluluğunu almalıdır' dedi.

Her öğrencinin kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklılık gösterebiliyor. Kariyer planı bazılarında küçük yaşta belli olurken, bazısında farklı bir mesleği yaparken netleşiyor. İyi bir gelecek için iyi bir eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Kılıç, kariyerle ilgili ipuçlarını paylaştı. Öğrencilerin hedef belirlerken kendilerine soru sorması gerektiğini belirten Kılıç, 'İlgilerim ne yönde, neye merak duyuyorum, neyi öğrenmekten keyif alıyorum ve en iyi neyi yapıyorum sorularının cevaplarını vermeliler. Öğrenciye üniversitede olduğunu hissettiren şey kalabalık ve zengin içeriklerle dolu bir kampus ve ders dışı öğrenme deneyimleridir. Bu deneyimlerden öğrenciler faydalanmalıdır. Bir öğrencinin derste öğrendiğiyle yetinmek mezuniyetten sonra başarılı olması için maalesef yeterli değil' diye konuştu.

ÖĞRENCİ 'ÖĞRENME SORUMLULUĞU' ALMALI

Üniversitelerde öğrencilere kendilerini tanımaları için birçok fırsat sunulduğunu hatırlatan Kılıç, 'Böylelikle, neyin kendilerine göre olduğunun cevabını bulabiliyorlar. Öğrenciler, yürütülen projelerde görev alabilirler, kulüp faaliyetlerine katılabilirler. Orada seçmediği insanlarla birlikte çalışma kültürü, proje yönetimi, bütçe yönetimi gibi birlikte iş üretme kültürünü öğreniyorlar. İyi bir üniversite, iyi bir akademik eğitim demektir. Biz öğrencilere öğrenme sorumluluğunu almalarını tavsiye ediyoruz. Sorumluluklarını yerine getiren, imkanları değerlendiren öğrenciler kariyerlerine çok daha avantajlı şekilde hazırlanmış olacaklar' ifadelerini kullandı.

HEDEFLER VE HAYALLER DEĞİŞEBİLİR

Hedeflerin ve hayallerin değişebileceğini bunun için de bir yaş sınırının olmadığını ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Genç yaşlarda ilgi ve yeteneklerle, merak ettiği konularla ilgili, yaşantısını düzenleyebilirse zaman kayıpları ve pişmanlıklar daha az olacaktır. Sıra dışı başarı göstermiş insanların yapabildiği en iyi 3 şey var. Onlar kendilerini çok iyi tanıyorlar ve neyi çok iyi yapabildiklerini biliyorlar. Sürekli öğreniyorlar ve öğrendiklerini hayata geçirebiliyorlar. Dolayısıyla reçete şu; kendini tanıma, sürekli öğrenme ve öğrendiğini hayata geçirme.'

'BAŞARI SADECE AKADEMİK BAŞARIDAN İBARET DEĞİL'

Başarının sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Kılıç, 'Akademik olarak ortalama başarı seviyende olan insanlar, iş hayatlarında başarılı olamayacak diye bir şey yok. Yalnızca akademik başarı kariyerin garantisi değil. Belli bir seviyede bilgi ve akademik başarıya ihtiyacımız var. Ama bunun yanı sıra hayata aktif katılmak da çok önemli' Çünkü öyle şeyler var ki derslerde anlatılmıyor, bunu yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor. Biz öğrencilerimize hayat boyu öğrenme kültürünü aşılıyoruz. Bugün var olan start-upların bir çoğu üniversitede kurulan arkadaşlıklarla ortaya çıkmış? diye konuştu.

GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN KORKMAMAK GEREK

10 sene sonrasında beklenen teknolojik gelişmelerin 1 yıl içerisinde gerçekleştiğini hatırlatan Kılıç, 'Bazı meslekler yok olup gidecek. Böyle bir tehdit, insanlara yeni beceriler geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı veriyor. Hayatta kalabilmek için insanın beceriler geliştirmesi gerekiyor. Robotlar gelecek ve işimizi alacak diye endişeler var. Dolayısıyla orada ben bu tehditler varken başka hangi fırsatlar benim önüme çıkıyor diye düşünmek gerekiyor. Endişe ben nasıl başarabilirim diye motive olmaya itmeli. Üniversite adayları tercihlerini yaparken üniversitenin sunduğu diğer olanaklara bakmalı' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDE SINIRSIZ HATA YAPABİLİRİZ

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Fevzi Can Acar ise, şu tavsiyelerde bulundu:

'Üniversite hepimiz için bir arena. Sınırsız hata yapabilmek, sürekli deneyimlemek gibi bir şansımız var. Üniversite, ileride karşımıza çıkacak bir takım zorluklar ve başarıları demo niteliğinde yeniden keşfetmek için sınırsız imkanların olduğu, sınırlı bir alan. Üniversitenin akademi dışında sunduğu tüm ilgi ve bilgi alanları değerlendirilmeli. Akademik eğitimin üzerine ilave bilgi ve beceri eklersek iş hayatında ve profesyonel hayatta o kadar önde oluyoruz.'

UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI
UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI
UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI
UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI

Yeditepe Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Bülent Kılıç, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi 23:44 Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 23:37 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti         
23:59
Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti         
23:42
CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım         
23:30
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu         
22:06
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 00:07:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement