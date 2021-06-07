UZMANINDAN DOĞRU KARİYER TÜYOLARI - Son Dakika

Hayallerin ve kariyer hedeflerinin değişebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Kılıç, öğrencilere 'doğru kariyer' tüyoları verdi. Akademik başarı yanında deneyimleyerek öğrenmenin çok önemli olduğunu belirten Kılıç, 'Kendini tanıma, sürekli öğrenme ve öğrendiğini hayata geçirme becerisi oldukça önemli. Doğru bir kariyer için öğrenci öğrenme sorumluluğunu almalıdır' dedi.

Her öğrencinin kariyer planlama süreci kendi deneyim, ilgi, yetenek ve değerlerine göre farklılık gösterebiliyor. Kariyer planı bazılarında küçük yaşta belli olurken, bazısında farklı bir mesleği yaparken netleşiyor. İyi bir gelecek için iyi bir eğitimin önemli olduğuna dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Öğrenci Dekanı ve Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Bülent Kılıç, kariyerle ilgili ipuçlarını paylaştı. Öğrencilerin hedef belirlerken kendilerine soru sorması gerektiğini belirten Kılıç, 'İlgilerim ne yönde, neye merak duyuyorum, neyi öğrenmekten keyif alıyorum ve en iyi neyi yapıyorum sorularının cevaplarını vermeliler. Öğrenciye üniversitede olduğunu hissettiren şey kalabalık ve zengin içeriklerle dolu bir kampus ve ders dışı öğrenme deneyimleridir. Bu deneyimlerden öğrenciler faydalanmalıdır. Bir öğrencinin derste öğrendiğiyle yetinmek mezuniyetten sonra başarılı olması için maalesef yeterli değil' diye konuştu.

ÖĞRENCİ 'ÖĞRENME SORUMLULUĞU' ALMALI

Üniversitelerde öğrencilere kendilerini tanımaları için birçok fırsat sunulduğunu hatırlatan Kılıç, 'Böylelikle, neyin kendilerine göre olduğunun cevabını bulabiliyorlar. Öğrenciler, yürütülen projelerde görev alabilirler, kulüp faaliyetlerine katılabilirler. Orada seçmediği insanlarla birlikte çalışma kültürü, proje yönetimi, bütçe yönetimi gibi birlikte iş üretme kültürünü öğreniyorlar. İyi bir üniversite, iyi bir akademik eğitim demektir. Biz öğrencilere öğrenme sorumluluğunu almalarını tavsiye ediyoruz. Sorumluluklarını yerine getiren, imkanları değerlendiren öğrenciler kariyerlerine çok daha avantajlı şekilde hazırlanmış olacaklar' ifadelerini kullandı.

HEDEFLER VE HAYALLER DEĞİŞEBİLİR

Hedeflerin ve hayallerin değişebileceğini bunun için de bir yaş sınırının olmadığını ifade eden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Genç yaşlarda ilgi ve yeteneklerle, merak ettiği konularla ilgili, yaşantısını düzenleyebilirse zaman kayıpları ve pişmanlıklar daha az olacaktır. Sıra dışı başarı göstermiş insanların yapabildiği en iyi 3 şey var. Onlar kendilerini çok iyi tanıyorlar ve neyi çok iyi yapabildiklerini biliyorlar. Sürekli öğreniyorlar ve öğrendiklerini hayata geçirebiliyorlar. Dolayısıyla reçete şu; kendini tanıma, sürekli öğrenme ve öğrendiğini hayata geçirme.'

'BAŞARI SADECE AKADEMİK BAŞARIDAN İBARET DEĞİL'

Başarının sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını söyleyen Doç. Dr. Bülent Kılıç, 'Akademik olarak ortalama başarı seviyende olan insanlar, iş hayatlarında başarılı olamayacak diye bir şey yok. Yalnızca akademik başarı kariyerin garantisi değil. Belli bir seviyede bilgi ve akademik başarıya ihtiyacımız var. Ama bunun yanı sıra hayata aktif katılmak da çok önemli' Çünkü öyle şeyler var ki derslerde anlatılmıyor, bunu yaşayarak öğrenmeniz gerekiyor. Biz öğrencilerimize hayat boyu öğrenme kültürünü aşılıyoruz. Bugün var olan start-upların bir çoğu üniversitede kurulan arkadaşlıklarla ortaya çıkmış? diye konuştu.

GELECEĞİN MESLEKLERİNDEN KORKMAMAK GEREK

10 sene sonrasında beklenen teknolojik gelişmelerin 1 yıl içerisinde gerçekleştiğini hatırlatan Kılıç, 'Bazı meslekler yok olup gidecek. Böyle bir tehdit, insanlara yeni beceriler geliştirme, yeni şeyler öğrenme fırsatı veriyor. Hayatta kalabilmek için insanın beceriler geliştirmesi gerekiyor. Robotlar gelecek ve işimizi alacak diye endişeler var. Dolayısıyla orada ben bu tehditler varken başka hangi fırsatlar benim önüme çıkıyor diye düşünmek gerekiyor. Endişe ben nasıl başarabilirim diye motive olmaya itmeli. Üniversite adayları tercihlerini yaparken üniversitenin sunduğu diğer olanaklara bakmalı' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTEDE SINIRSIZ HATA YAPABİLİRİZ

Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Fevzi Can Acar ise, şu tavsiyelerde bulundu:

'Üniversite hepimiz için bir arena. Sınırsız hata yapabilmek, sürekli deneyimlemek gibi bir şansımız var. Üniversite, ileride karşımıza çıkacak bir takım zorluklar ve başarıları demo niteliğinde yeniden keşfetmek için sınırsız imkanların olduğu, sınırlı bir alan. Üniversitenin akademi dışında sunduğu tüm ilgi ve bilgi alanları değerlendirilmeli. Akademik eğitimin üzerine ilave bilgi ve beceri eklersek iş hayatında ve profesyonel hayatta o kadar önde oluyoruz.'