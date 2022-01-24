Üye Girişi
Uzmanından donuk omuz sendromuna karşı uyarılar - Son Dakika

Uzmanından donuk omuz sendromuna karşı uyarılar

24.01.2022 09:58
Uzmanından donuk omuz sendromuna karşı uyarılar

Medipol Mega Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan???????, "Yakın zamanda omuz bölgesinde yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, diyabet, tiroid, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıklarında donuk omuz gelişme riski artar." dedi.

Medipol Mega Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan???????, "Yakın zamanda omuz bölgesinde yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, diyabet, tiroid, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıklarında donuk omuz gelişme riski artar." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, kadınlarda daha sık görülen donuk omuz sendromuna karşı uyarılarda bulundu. Özcan, donuk omuz olarak da bilinen adezif kapsülit'in, omuzda ciddi ağrı ve kısıtlılığa neden olabildiğini belirtti.

Omuz ekleminin çevresinde eklem kapsülü denilen güçlü bir bağ dokusu olduğunu ve eklem kapsülü kalınlaştığında, sıkılaştığında ve iltihaplandığında donuk omuzun geliştiğini kaydeden Özcan, "Donuk omuz nedeniyle hastalar günlük işlerini yapmakta zorlanır hale gelebilir ve yaşam kaliteleri düşebilir. Hastalar ne kadar çok ağrı hissederse, omuzlarını o kadar az kullanılır. Kullanım eksikliği, omuz kapsülünün kalınlık ve gerginliğini daha da artırarak hareket ettirmeyi daha fazla zorlaştırır. Ağrı hissi omuzdan üst kola doğru yayılabilir. Geceleri daha da kötüleşebilen ağrı, uyumayı zorlaştırabilir. Donuk omuzda belirtiler tipik olarak yavaş yavaş başlar, zamanla kötüleşir ve sonrasında 1 ila 3 yıllık bir süre zarfında ağrı, tutukluk ve hareket kısıtlanmasının azalması beklenir." değerlendirmesinde bulundu.

"Diyabet, tiroid ve kalp hastalıkları riski artırıyor"

Donuk omuzun çoğunlukla 40 ila 60 yaşları arası yetişkinlerde görülen bir hastalık olduğuna işaret eden Özcan, şöyle devam etti:

"Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Yakın zamanda omuz bölgesinde kırık, yaralanma gelişen ya da ameliyat geçiren kişilerde, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, tüberküloz, parkinson, kalp ve damar hastalıkları gibi rahatsızlıklarda donuk omuz sendromu gelişme riski artar. Yine felç geçiren hastalarda da kol ve omuz hareketliliği azalabileceğinden donuk omuz gelişebilmektedir. Donuk omuz tanısı hekim tarafından yapılan fizik muayene ve gerekli görülürse çeşitli tetkikler yardımıyla konulur. Fizik muayenede en belirgin bulgu, omuz hareketlerinde hem aktif hem de pasif olarak saptanan omuz hareket açıklığında kısıtlılık ve ağrının tespit edilmesidir. Omuz ağrısına neden olabilecek kireçlenme, artrit (eklem iltihabı) veya rotator manşet yırtıkları gibi diğer tanıları ayırt etmek ya da adeziv kapsülite ait bulguları doğrulamak amacıyla kan ve X-ray, ultrasonografi ya da Magnetik Rezonans görüntüleme (MR) gibi tetkiklere başvurulabilir."

"Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları çok önemli"

Özcan, donuk omuz tedavisinde omuzdaki ağrı ve iltihabı azaltmaya yönelik olarak çeşitli ilaç tedavilerinin genellikle hastalara önerildiğini aktararak, "Donuk omuz hastalarında fiziksel tıp ve rehabilitasyon programları tedavi açısından önemlidir. Bu tedavi programı omuz ekleminin hareket sınırlarını genişletmeye yönelik olarak germe egzersizlerini ve omuz çevresi kaslara güçlendirmeyi içermelidir. Ağrıyı azaltmada sıcak ya da soğuk uygulamalar ve birçok fizik tedavi ajanı uygulanmaktadır. Yine gerekli görülen hastalarda omuz eklemine yönelik enjeksiyonlar ve manüplasyon teknikleri de tedaviye eklenir. Bu tedavilere yanıt alınamaması durumunda ise eklem kapsülünün daha rahat hareket edebilmesini sağlamak için cerrahi gerekebilir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Sezgin Özcan, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzmanından donuk omuz sendromuna karşı uyarılar - Son Dakika


Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor Metropoll: Halkın yüzde 62'si İBB'de terörle bağlantılı kişilerin çalıştığına inanmıyor         
10:07
BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi         
10:02
Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı! Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!         
09:57
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz         
09:51
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor KDV indiriminde sona gelindi: Peynir, süt, et, bebek maması, hijyenik ped gibi ürünlerde kalkıyor         
08:55
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor Muğla'da bir yanda kar bir yanda deniz keyfi yaşanıyor         
18:50
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı Hande Erçel, Demet Özdemir ile partner olan Kerem Bürsin'i eve almadı         
13:53
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30

Son Dakika Haberleri
10:03 Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek
10:01 BTC Türk'te erişim engeli! Şirketten açıklamalar peş peşe geldi
09:56 Teşkilat 31. bölüm yayınlandı! Siber saldırı tüm ekibi tehlikeye attı!
09:55 Cani baba, karnesini beğendiği kızını öldüresiye dövdü! Sosyal medya ayağa kalktı
09:50 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Mutfaklarda yangın var, şimdi aday tartışmak gereksiz
09:49 Yakın dostu Fatma Girik'in ölümüyle sarsılan Hülya Koçyiğit, konuşmakta güçlük çekti
09:45 100 bin TL'lik nüfus yoğunluğu sorusu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu!
09:43 Restoranlarda müşteri sayısı yüzde 40 oranında düştü
09:33 Meteoroloji uyardı! İstanbul bugün de yoğun kar yağışının etkisi altında
09:30 Karnesini beğenmediği kızını ters çevirip yerden yere vurdu! Cani babanın öldüresiye dayağı kamerada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 10:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Uzmanından donuk omuz sendromuna karşı uyarılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement