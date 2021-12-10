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Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın - Son Dakika

Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın

10.12.2021 23:01

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında denizanası istilası yaşandı. Uzmanlar vatandaşlara denizanalarına kesinlikle dokunmamaları uyarısında bulundu.

Marmara Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yoğun olarak denizanaları görülmeye başlandı. Denizinin dibine ara sıra inip, tekrar yüzeye çıkan denizanaları, rüzgarın etkisiyle kıyıya da vurdu. Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Şirin, denizanalarının mevsime ve deniz sıcaklığına göre bazı bölgelerde artış gösterebileceğini söyledi.

"BU DURUMLARLA KARŞILAŞMA ORANLARI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Denizanalarının mevsimsel durumuna dikkati çeken Doç. Dr. Şirin, "Bulunduğu finum ve beslenme tiplerinden kaynaklı olarak fitoplanktonları tercih ediyorlar. Küresel ısınma ve su sıcaklıklarının uzun sürelerde sabit ve yüksek seviyelerde gitmesi, denizanalarının genel beslenmesini sağlayan fitoplanktonları çoğaltıyor. Dolayısıyla da mevsimsel olarak hareket halinde olan denizanaları, kütlesel olarak bu fitoplanktonların bulunduğu yerlerde beslenme davranışı gösteriyor. Bu genel bir iklim değişikliğinin getirdiği durum. Bilim insanları da bunlarla yüzleşiyoruz. Uç noktalar halinde görüyoruz. Görülme süreleri uzayabiliyor. Popülasyonları çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Ama bazen de çok düşük seviyelerde inebiliyor. Maalesef bu durumlarla karşılaşma oranları da her geçen gün artıyor." ifadelerini kullandı.

"ZEHİRLEYEBİLİYOR"

Denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Şirin, "Dokunulmamalı çünkü uzantılarında nematisit dediğimiz bazı yapılar var. Bunlar vücudumuza temas ettiği zaman alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve zehirleyebilirler. Bu neden ile denizanalarına kesinlikle dokunmamız gerekiyor" diye konuştu.

Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın
Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın

Namık Kemal Üniversitesi, Marmara Denizi, Edebiyat, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzmanlar denizanası istilasına karşı uyardı: Kesinlikle dokunmayın - Son Dakika


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