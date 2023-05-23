Üzüm bağında cesedine ulaşılan kadının, sırtından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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Üzüm bağında cesedine ulaşılan kadının, sırtından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı

Üzüm bağında cesedine ulaşılan kadının, sırtından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı

23.05.2023 14:49

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çapa yapmaya gittiği üzüm bağında annesi ve komşusu tarafından cansız bedenine ulaşılan yaşlı kadının, sırtından av tüfeğiyle vurulduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Hatice Baysal, Dokuzlar Mevkiinde bulunan üzüm bağında çapa işlerini yapmak için dün sabah evden çıktı. Akşam saatleri olmasına rağmen evine dönmeyen Baysal'dan uzun süre haber alamayan yakınları, tarlaya gitti. Baysal'ı tarlada hareketsiz yatarken bulan anne ile komşu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

AV TÜFEĞİYLE VURULMUŞ

Olay yerine giden sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma olay yeri inceleme ekipleri sırtından av tüfeğiyle vurulduğunu belirlediği kadının cansız bedeninde detaylı inceleme gerçekleştirdi. Alanda geniş güvenlik önlemleri alan JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sır ölümle ilgili soruşturmayı genişleterek şüpheli veya şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Üzüm bağında cesedi bulunan kadın sırtından av tüfeğiyle vurulmuş

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Annesiyle beraber yaşadığı öğrenilen Baysal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Acıpayam, Hisarcık, Denizli, Hatice, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üzüm bağında cesedine ulaşılan kadının, sırtından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üzüm bağında cesedine ulaşılan kadının, sırtından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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