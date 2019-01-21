Son Dakika Haberleri: "Uzun Antibiyotik Tedavisinin Yan Etkileri Araştırılıyor."

"Uzun Antibiyotik Tedavisinin Yan Etkileri Araştırılıyor."

18 dakika önce

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Sorumluluk Projeleri (SSP) Koordinatörlüğü, vatandaşlara antibiyotik konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan Koordinatörlüğünde, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çeşitli alışveriş merkezlerinde açılan standlarda, antibiyotiklerin ateş düşürücü, ağrı kesici olmadığı vurgulanarak; nezle, grip gibi viral enfeksiyonların tedavilerinde fayda sağlamayacağı aktarıldı.

Antibiyotiklerin uygunsuz ve aşırı kullanılmasının, bakterilerde direnç gelişimine neden olduğunu kaydeden ''Akılcı Antibiyotik Kullanımı Farkındalık Çalışma Grubu'' Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de antibiyotik direnci önemli bir sağlık sorunu haline geldi. Sadece artan antibiyotik direncinin değil, antibiyotiklere bağlı uzun vadede istenmeyen etkiler de günümüzde tartışılır hale geldi." dedi.

Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, erken çocukluk döneminde kullanılan antibiyotiklerin,diyabet, obezite, alerjik rinit ve astım gibi hastalıkların gelişimine neden olduğunu gösteren çalışmaların yapıldığını da kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:41 Kaynak: Bültenler

Tepecik, Dilek Yılmaz, İzmir, Güncel
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