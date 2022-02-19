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Uzun yıllar sonra Libya Premier Ligi maçı yapıldı - Son Dakika

Uzun yıllar sonra Libya Premier Ligi maçı yapıldı

19.02.2022 16:23

Khaleej Sirte ile Darnes karşılaşmasından detay görüntüler Khaleej Sirte'nin Tunuslu teknik direktör Muhammed Kerim Zuveygi ile röportaj Khaleej Sirte'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali el-Rammaş ile röportaj Khaleej Sirte'nin oyuncusu Hamida Muhammed ile röportaj SİRTE - Libya'nın...

Khaleej Sirte ile Darnes karşılaşmasından detay görüntüler

Khaleej Sirte'nin Tunuslu teknik direktör Muhammed Kerim Zuveygi ile röportaj

Khaleej Sirte'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali el-Rammaş ile röportaj

Khaleej Sirte'nin oyuncusu Hamida Muhammed ile röportaj SİRTE - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Sirte kenti, zor koşullarla mücadele ediyor. Hafter milislerinden önce 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen ve bir süre örgüt elinde bulunan kentte, sosyal yaşamın her alanında büyük yıkıma maruz kaldı. Savaş nedeniyle kullanmaz hale gelen kentteki stadyum yeniden restore edilerek uzun sürenin ardından dün Libya Premier Lig maçını kabul etti. Khaleej Sirte ile Darnes takımları arasında yapılan karşılaşma, Libyalar tarafından ilgi gördü.

Uzun yıllar sonra Libya Premier Ligi maçı yapıldı
Uzun yıllar sonra Libya Premier Ligi maçı yapıldı
Uzun yıllar sonra Libya Premier Ligi maçı yapıldı

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Halife Hafter, Röportaj, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzun yıllar sonra Libya Premier Ligi maçı yapıldı - Son Dakika


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