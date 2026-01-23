Uzungöl Kış Festivali Başladı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de düzenlenen kış festivali başladı.

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının organize ettiği "Uzungöl Kış Festivali"nde kortej yürüyüşü düzenlendi. Katılımcılar, konser alanına kadar meşalelerle yürüdü.

Bölgede Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olarak bilinen "Kalandar" için çeşitli kostümler giyen yöre halkı, yürüyüşte renkli görüntüler oluşturdu.

Festival Koordinatörü Erhan Eroğlu, festivale ilk günden yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yöresel sanatçıların sahne aldığı festivalde, horon oynandı, kar topu ve kayak gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çaykara Kaymakamlığı ve Belediyesi, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin de destek verdiği festival, 25 Ocak'a kadar devam edecek.